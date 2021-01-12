رئيس وزراء كندا ينفي رغبته في إجراء انتخابات مبكرة

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كندا - (أ ش أ)

نفى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء رغبته في إقامة انتخابات مبكرة مع إعلانه تعديلاً وزاريًا محدودًا.

وفي تصريحاته للصحفيين اليوم في أوتاوا، قال رئيس الوزراء الكندي "منذ بداية أي برلمان للأقلية، يدرك كل حزب سياسي أن الانتخابات يمكن أن تحدث. لكن كما قلت باستمرار، لا نريد انتخابات".

وأضاف "نريد أن نستمر في تقديم اللقاحات للكنديين. وأن نواصل تقديم الدعم للكنديين والشركات الصغيرة والعائلات. الأولوية التي يتمتع بها جميع الكنديين الآن هي تجاوز هذا الوباء وهذا ما نركز عليه".

وكان ترودو قد أعلن صباح اليوم عن تعديل وزاري طال حقائب الخارجية والنقل والابتكار.

وبموجب التعديل الوزاري.. يتم إسناد حقيبة الابتكار والعلوم والصناعة التي كانت حتى الآن بحوزة نافديب سينج باينز إلى فرانسوا-فيليب شامبان، وزير الخارجية قبل التعديل بعد أن قرر باينز مغادرة الحكومة لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته.. وقال "إنه لن يترشح في انتخابات فيدرالية مقبلة". أما حقيبة الخارجية فذهبت إلى مارك جارنو، وزير النقل قبل التعديل.

وتولى عمر الغبرا، السوري الأصل، وزارة النقل بعد أن كان سكرتيرًا برلمانيًا لرئيس الحكومة.