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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني ما تردد حول إزالة الأمن لسور نادى الزمالك النهري.

وأكد المصدر أن النادي نفسه هو من يزيل المخالفات.

قالت مصادر أخرى لمصراوي، إن رئيس حي العجوزة أصدر قرارًا بإزالة السور الخرساني ضمن خطة تطوير الكورنيش إضافة إلى أنه مخالف للقانون الذي ينص على عدم ارتفاع أي سور على كورنيش النيل عن 90 سم.

أضافت المصادر أن مسؤولي الحي أبلغوا اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليًا برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الزمالك امتثل للقرار، واتفق مع شركة خاصة لتنفيذ أعمال الإزالة دون تكبد الحي أي عناء.

وعما تردد عبر بعض المواقع والصفحات بتواجد الشرطة بموقع الإزالة، نفت المصادر ذلك مؤكدة "الناس في قمة الاحترام والشياكة جايبين شركة على حسابهم بتنفذ أعمال الإزالة".