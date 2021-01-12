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مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس

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مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس

مصراوي Masrawy

10:41 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الثلاثاء أنه كانت لديه معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على معلومات استخبارية عن أفراد يخططون للسفر لواشنطن للقيام بأعمال عنف.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر مشترك مع وزارة العدل الأمريكية، بشأن أحداث الكونجرس، مساء الثلاثاء، عن أنه كان لديه معلومات استخباراتية بشأ، أعمال العنف مسبقًا واعتقل على إثرها عددًا من الأشخاص.

وأشار مساعد مدير مكتب التحقيقات في واشنطن، إلى أنهم يواصلون التحقيقات، مؤكدًا أنها تشمل كل أنحاء البلاد بحثًا عن المتورطين.

وأعلن عن تلقيهم أكثر من 1000 دليل عبر "الديجيتال" ودعا الجميع لمساعدتهم في حال توفر معلومات لديهم.

بدوره قال القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايك شيروين، إنهم ينظرون في كل دليل ويتوقعون ملاحقة المئات من المتورطين في اقتحام الكونجرس.

وأعلن عن فتح أكثر من 170 قضية والتحقيقات في اقتحام الكونجرس، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تمتد طويلاً.

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