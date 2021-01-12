"الرعاية الصحية": نجاح جراحة أورام مخية لمريض بمتلازمة نادرة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى السلام بورسعيد، في إجراء استئصال أورام مخية جراحيًا، وذلك لمريض يعاني من متلازمة (فون هيبل لانداو).

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه بمناظرة الحالة الصحية للمريض البالغ من العمر 17 عاما وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، تبين أنه يعاني من وجود 3 أورام عالية التغذية الدموية بالمخيخ وبجذع المخ، والتي يصعب استئصالها جراحيًا نظرًا لاحتمالية حدوث نزيف مميت للمريض أثناء الجراحة.

وذكر البيان أن الفريق الطبي قام بتحضير المريض على مدار يومين كاملين لإجراء عملية استئصال الأورام، حيث تم حقن الأورام باستخدام تقنية القسطرة المخية ، وبعد الحقن بـ 6ساعات تم دخول المريض لإجراء الجراحة واستئصال الأورام بنجاح، مشيرًا إلى أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء.

وأضاف أن العمليات التي يتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، تمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن البورسعيدي، وتتم على يد لفيف من أمهر الأطباء والقامات العلمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أصبحوا لا يحتاجون إلى السفر خارج محافظتهم، أو الانتظار حتى يتم الموافقة على إجراء العمليات لهم.

وأشار البيان إلى أن إجراء العمليات عالية الدقة والتي تتطلب مهارة عالية في الإجراء ، يعتبر مؤشرا لجودة آداء المستشفى ،لافتًا إلى فخر الهيئة بالطواقم الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ، وبراعتهم في إجراء العمليات وخصوصًا للحالات النادرة، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن المصري، ويزيد من مستوى رضاه عن الخدمة الطبية المقدمة ، ويسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

جدير بالذكر أن مستشفى السلام بورسعيد، هي مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وتضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (40) سريرا داخليا، (18) عناية كبار،(14) عناية أطفال ، إلى جانب (4)غرف للعمليات و (6)أسرة إفاقة فضلًا عن (26) حضانة لحديثي الولادة.

ويشار إلى أن متلازمة فون هيبل لينداو، هو اضطراب وراثي نادر ويبدأ كتورمات دموية في شبكية العين و يسبب أوراما في الجهاز العصبي، وطبقًا لآخر الإحصائيات فإنه يصيب حوالي واحد من 36 ألف نسمة.

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