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إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى

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نُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - وصل التوأم الطفيلي اليمني "ابنا أحمد سعيد محيمود" برفقة والدَيْهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم قادمين من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.

ونُقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقدَّم والدا التوأم أحمد سعيد صالح محيمود وفاطمة سعد عقيل سالم شكرهما وامتنانهما لقيادة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسهمت بجهود كبيرة بنقلهم.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي تقديرًا للظروف الصعبة التي يواجهها اليمن الشقيق، وتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به السعودية تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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