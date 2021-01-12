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مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي النهري

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مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي الزمالك النهري مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي النهري

مصراوي Masrawy

07:43 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني ما تردد حول قيام الأمن بإزالة سور نادى النهري.

وأكد المصدر أن النادي نفسه هو من يقوم بإزالة المخالفات.

قالت مصادر أخرى لمصراوي، إن رئيس حي العجوزة أصدر قرارًا بإزالة السور الخرساني ضمن خطة تطوير الكورنيش إضافة إلى أنه مخالف للقانون الذي ينص على عدم ارتفاع أي سور على كورنيش النيل عن 90 سم.

أضافت المصادر أن مسؤولو الحي أبلغوا اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الزمالك امتثل للقرار، واتفق مع شركة خاصة لتنفيذ أعمال الإزالة دون تكبد الحي أي عناء.

وعما تردد عبر بعض المواقع والصفحات بتواجد الشرطة بموقع الإزالة، نفت المصادر ذلك مؤكدة "الناس في قمة الاحترام والشياكة جايبين شركة على حسابهم بتنفذ أعمال الإزالة".

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