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تعديل وزاري محدود في كندا يشهد أول وزير عربي

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تعديل وزاري محدود في كندا يشهد أول وزير عربي تعديل وزاري محدود في كندا يشهد أول وزير عربي

مصراوي Masrawy

06:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كندا - (أ ش أ)

أجرى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزاريًا محدودًا على حكومته شهد تواجد أول وزير من أصول عربية قبل اجتماع وزاري مخطط له في وقت لاحق من اليوم .

ويرجع هذا التعديل إلى استقالة نافديب باينز من منصبه كوزير الابتكار، حيث أعلن عن اعتزامه عدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

وفي أول حفل افتراضي لأداء اليمين في التاريخ الكندي، تولى وزير الخارجية فرانسوا-فيليب شامبين منصب باينز السابق، بينما انتقل وزير النقل السابق مارك جارنو إلى منصب وزير الخارجية.

وتولى النائب من أصل سوري عن منطقة تورنتو، عمر الغبرة، وزارة النقل، التي شهدت 10 أشهر من الاضطرابات منذ أن أدى الوباء إلى انهيار صناعة السفر والجدل حول المبالغ المستردة لإلغاء الرحلات الجوية. وأصبح الغبرة أول وزير عربي في الفيدرالية الكندية.

وعاد جيم كار إلى مجلس الوزراء كوزير بدون حقيبة وممثل خاص لمقاطعات البراري.

واستقال الوزير السابق لتنويع التجارة الدولية من منصبه بعد إعلان تشخيص إصابته بسرطان الدم في أكتوبر 2019.

كان ترودو واضحا في أنه يريد أن يشرف الوزراء، الذين سيكونون متواجدون للمساعدة في أجندة الحكومة خلال الحملة الانتخابية المقبلة، على الإدارات الحاسمة في التعافي الاقتصادي للبلاد من جائحة كوفيد-19.

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مصراوي Masrawy

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