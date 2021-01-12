البعثة الأممية ترحب باجتماع ليبي لتوحيد الميزانية

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (د ب أ):

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بين وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني "فرج بومطاري" ونظيره بالحكومة المؤقتة شرق البلاد "إمراجع غيث" في مدينة البريقة النفطية من أجل توحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم :"يعد هذا التعاون الليبي-الليبي مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال".

وتابعت: "يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء".

وطالبت البعثة بضرورة صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.