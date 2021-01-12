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محافظة بورسعيد ضمن قائمة الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين

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محافظة بورسعيد ضمن قائمة الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين محافظة بورسعيد ضمن قائمة الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين

مصراوي Masrawy

10:40 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنها جاءت ضمن قائمة الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، وإزالة أسباب الشكوى خلال عام 2020 في مختلف المجالات.

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أنها حققت من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين نسب إنجاز متميزة خلال عام 2020 في سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، فى إطار حرص المحافظة على سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لكافة الشكاوى الواردة للجهات المختصة في عدد من المجالات.

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