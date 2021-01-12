وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات لقيادات الوزارة ومديري الأمن (الأسماء)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية لعام 2021، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ تماشيا مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

شملت الحركة تعيين اللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس، واللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبوعمر مديرا لأمن الاسكندرية.

وتشمل الحركة تعيين اللواء خالد عبد الحميد مديرا لأمن الأقصر، واللواء طارق صابر مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء هشام البرادعي، للمتابعة، واللواء طارق مرزوق للسجون، واللواء سامي غنيم نائبا مساعدا لغرب الدلتا، واللواء غالب مصطفى مديرا للإدارة العامة بقطاع السياحة.