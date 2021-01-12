مصطفي بكري يكشف أسباب تراجعه عن الترشح لوكالة البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي :

أعلن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تراجعه عن الترشح لوكالة البرلمان 2021، وذلك بعد توافق القوى الوطنية على الدفع بالمستشار حنفي الجبالي رئيسا للمجلس، والنائبين محمد أبو العينين، وأحمد سعد على مستوى الوكالة، في ضوء التوافق على تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب.

وأكد بكري، في رسالة خطية، أن مجلس النواب ينعقد اليوم في ظل تحديات كبيرة تواجها البلاد من الداخل والخارج تستهدف الوطن وأمنه واستقراراه، مشيرا إلى أنه عزم مع بدء الفصل التشريعي الجديد التقدم اليوم بالترشح على مقعد وكيل مجلس النواب في انتخابات هدفها لم الشمل وترسيخ قواعد الديمقراطية جنبا إلي جنب مع الاصطفاف الوطني، دعما للدولة الوطنية ومؤسساتها وللقائد الجسور ولكافة الإنجازات التي تحققت منذ 30 يونيو.

واستدرك عضو مجلس النواب أنه بعد علمه باستقرار تحالف القوى الوطنية على ترشيح المستشار حنفي الجبالي لموقع رئيس المجلس، والنائبين محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد في موقع الوكيلين، قرر عدم الترشح التزاما بما جرى من توافق، خاصة وأنه كان مرشحا علي القائمة الوطنية.

وتقدم بكري بالتحية للدكتور علي عبد العال قائلا: "أتقدم بالتحية والتقدير إلي رجل أعطى بلا حدود وقدم الكثير وكان داعما للدولة المصرية ومؤسساتها في أخطر المراحل الرجل المخلص والقيمة الوطنية وهو الدكتور علي عبد العال".

ويجتمع أعضاء مجلس النواب، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بالقاهرة، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بانطلاق الفصل التشريعي الثاني، في الثاني عشر من يناير الجاري.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أداء النواب اليمين الدستورية، وانتخاب رئاسة المجلس والوكيلين.

وتشهد الجلسة الأولى للبرلمان اليوم والتي تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب خطة للجلسة الافتتاحية حيث سيتم تقسيم الأعضاء على مستوي القائمة والفردي، ويتم أداء القسم بالتناوب.

وتضمنت الخطة تقسيم أماكن النواب لـ3 مستويات: الأول القاعة، والثاني الشرفة الوسطى، والثالث الشرفة العليا، مع ترقيم كافة المقاعد برقم، وإرسال خطاب للنائب برقم المقعد والباب المقرر له الدخول منه، وتقسيم المستويات الثلاثة لـ ألوان مع تقسيم المستوي الأول وهو القاعة لأربع قطاعات بالألوان ومن ثم يكون النائب أمام رقم المقعد ولونه والباب المقرر له الدخول من خلاله، وذلك للنواب في الفردي والقائمة والمعينين.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.​