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592 نائبا يؤدون القسم الدستوري اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة - صور

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592 نائبا يؤدون القسم الدستوري اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة - صور 592 نائبا يؤدون القسم الدستوري اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة - صور

مصراوي Masrawy

10:05 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات مجلس النواب الجديد، وسيقوم خلالها 592 نائبا بأداء اليمين الدستورية منهم 420 عضوا يؤدون اليمين للمرة الأولى من أصل 596 عضوا نظرا لوجود حالتي وفاة بين صفوف النواب، وعدم حسم مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائي.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إجراءات مكثفة من الأمانة العامة لمجلس النواب، لتحقيق التباعد الاجتماعي ومواجهة كورونا. وأقامت الأمانة العامة قاعة انتظار في حرم البرلمان، مزودة بشاشة متصلة بالقاعة الرئيسية، ووزعت المقاعد في البهو الفرعوني بشكل يحقق التباعد.

وتتضمن الجلسة الإجرائية عددا من الخطوات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية، بينها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين الانتخابات، وإعلان النتائج، وقرار رئيس جمهورية العربية، وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وإجراءات انتخابات رئيس المجلس وإجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي أعمال الجلسة ويساعدها النائبان فاطمة سليم وأبانوب عزت .

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب: " كل حاجة معمول حسابها بخصوص الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021"، مؤكدًا أن الحق في الصحة مقدم علي كل التفاصيل التي تحركت فيها الأمانة العامة بشأن هذه الجلسة، خاصة أن البرلمان المصري من المؤسسات التي استطاعت العمل في ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أنه في ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، حيث 50% للأولي و50%للثانية، ومن ثم تم بدء العمل علي هذا الأساس لتقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يؤدى بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعة وفق الـ3مستويات بها، حيث أنه في الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد.

وأضاف أنه رؤي عدم إلزام النواب بإجراء تحاليل البي سي أر، خاصة أنه من الوارد بعد الانتهاء من التحليل أن يصاب النائب، ومن ثم فهو دون جدوى على مستوي التوقيت، ولكن من لديه أعراض من النواب معروفة بشأن الإصابة عليه الالتزام بالتدابير اللازمة.​

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