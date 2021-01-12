أخبار عاجلة

حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا -
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني -
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا -
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن -
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

Print
"تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس "تويتر" يُغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس
مَن تم تعليق حساباتهم لديهم صفحات متعدّدة

قالت شركة تويتر، أمس الإثنين ، إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد في مبنى الكابيتول.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي، إن عديداً من الأشخاص الذين تمّ تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال موقع تويتر، في بيان، يوم الإثنين "هذه الحسابات قامت بمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع، وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها.

وكان قد علق تويتر، الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسّر على أنها دعم لمَن يرتكبون أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأميركي" وقضايا أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

شبكة عيون الإخبارية