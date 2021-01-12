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اليوم.. الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما عامين

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اليوم.. الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما عامين اليوم.. الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما عامين

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وأسندت النيابة للمتهمتين أنهما في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة الأولى والثانية اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _ إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي"، ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات؛ تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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