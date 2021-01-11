إسطنبول.. أردوغان يبحث مع الحريري التطورات الإقليمية

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جي بي سي نيوز :- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان عقد لقاءً مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

وأضاف أن أردوغان والحريري بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية.

ولفت البيان إلى أن أردوغان أكد على إصرار بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في كافة المجالات.

كما شدد على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان بالنسبة للبنانيين، من أجل السلام والأمن في المنطقة، على حد سواء.

وأكد أردوغان على استمرار تركيا في السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق.

بدوره، أعرب الحريري عن بالغ شكره للرئيس أردوغان جراء الدعم التركي للبنان واستثماراتها فيها.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان صادر عن مكتب الحريري، أن أردوغان والحريري عقدا لقاءً في إسطنبول، تخلله عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية، دون تفاصيل عن موعد وصوله ومدة الزيارة.

كما تطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية بين بيروت وأنقرة، و"سبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان"، حسب ذات المصدر.

والثلاثاء الماضي، أعلن الحريري في بيان أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلته الحكومية من اختصاصيين غير حزبيين وفي انتظار انتهاء الرئيس من دراسة التشكيلة.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

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