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"بومبيو" أمر بإجراء تحقيق داخلي في الأمر يشمل المتدربين والموظفين

ظهرت عبارة غريبة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، تفيد بأن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت يوم الاثنين 11 يناير، وفق "سكاي نيوز عربية".

ومن غير المعروف كيف ظهرت هذه العبارة، في حين أن ولاية ترامب تنتهي رسميًّا وفق الدستور ظهر يوم 20 يناير 2021، في مراسم تسليم الإدارة إلى الرئيس الجديد جو بايدن.

وقالت العبارة: "انتهت اليوم 11 يناير 2021 الساعة السابعة و48 دقيقة و41 ثانية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأثارت المعلومة التي توسطت الصفحة الخاصة بسيرة الرئيس ترامب على موقع وزارة الخارجية تكهنات باختراق إلكتروني، ربما يكون قد تعرَّض له.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أن الوزير مايك بومبيو أمر بإجراء تحقيق داخلي بعدما قام "موظف ناقم" بتغيير المعلومات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، وفق ما أفاد موقع "باز فيد" عن مصدرَين في الوزارة.

وقال أحد المصدرَين إن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بإجراء تحقيق داخلي في الأمر، يشمل المتدربين والموظفين الذين يغادرون وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع والآتي قبل الانتقال إلى إدارة بايدن.

وأكد المصدران أن التحقيق في الأمر قد يمثل تحديًا نظرًا إلى عدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى نظام إدارة المحتوى المستخدم في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

