بعد ثبوت كذبه.. نيابة دسوق تحقق مع مدعي الإصابة بالسرطان

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

بدأت نيابة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يحي السقعان، تحقيقاتها مع الشاب مدعي إصابته بمرض السرطان محمد محمد قمصان (20 عامًا)، بعد ثبوت ادعاءه الإصابته بالمرض.

كشفت التحقيقات المبدئية التي أجراها العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي غرب كفرالشيخ، والرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، صحة ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من مجموعة يطلقون على أنفسهم محاربي السرطان، بادعاء المتهم المذكور إصابته بمرض السرطان بهدف جمع تبرعات مالية.

كانت مباحث مركز شرطة دسوق استدعت الشاب المذكور لمناقشته حول مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيه ما جرى تدوينه ضده من مجموعة محاربي مرض السرطان، فيما تقدمت سيدتان ببلاغ ضده يتهمانه بانتحاله صفة مريض سرطان، ونشر أخبار كاذبة حول إصابته بالمرض.

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