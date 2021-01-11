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وزير الأمن القومي بالوكالة: بدء تحضيرات مراسم تنصيب بايدن الأربعاء المقبل بدلاً من 19 يناير

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وزير الأمن القومي بالوكالة: بدء تحضيرات مراسم تنصيب بايدن الأربعاء المقبل بدلاً من 19 يناير وزير الأمن القومي بالوكالة: بدء تحضيرات مراسم تنصيب بايدن الأربعاء المقبل بدلاً من 19 يناير

مصراوي Masrawy

11:35 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، مساء الاثنين، أنه أصدر تعليماته للخدمة السرية الأمريكية لبدء العمليات الخاصة لتنصيب الرئيس جو بايدن اعتبارًا من 13 يناير بدلاً من 19 يناير، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وقال وولف في بيان مساء الاثنين، إنه أصدر تعليماته بهذا الإجراء "في ضوء أحداث الأسبوع الماضي وتطور المشهد الأمني ​​الذي أدى إلى التنصيب" وبناء على "توصية" مدير المخابرات السرية جيمس موراي.

وقال وولف في البيان: "سيواصل شركاؤنا الفيدراليون تنسيق خططهم وتحديد الموارد لهذا الحدث المهم".

وأوضح أنه ‏أمر ببدء تحضيرات مراسم تنصيب جو بايدن يوم الأربعاء القادم بدلاً من يوم 19 يناير، بسبب أحداث اقتحام الكونجرس.

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