الأمير هارى وميجان يعودان إلى المملكة المتحدة لحضور عيد ميلاد الملكة

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

يستعد الأمير هاري وميجان ميركل، دوق ودوقة ساسكس، لزيارة المملكة المتحدة هذا الصيف، لحضور عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بعيد ميلادها مرتين في عام، في 21 من أبريل، والثاني من يونيو، هو تقليد يعود تاريخه إلى عام 1748، وكان الملك جورج الثاني، بدأ هذا التقليد للتأكد من أن الطقس جيد بالقدر الكاف بما يليق بالاحتفال بعيد ميلاد ملك.

يأمل الدوق والدوقة في حضور الكثير من الأحداث العائلية، ولكن، مع حالة العالم المهددة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يزال من المبكر تخطيط ووضع كافة تفصيل الرحلة، وفقًا لتصريح أحد أقارب الزوجين.

وفي الوقت الحالي، يتصرف الأمير هاري وميجان مثل كل أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن أوطانهم منذ ظهور جائحة كورونا، فهم يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي.

وقالت كاتي نيكول، باحثة متخصصة في العائلة الحاكمة، "لقد اتصلوا ببعضهم البعض وعقدوا مؤتمرات عبر الفيديو خلال الإجازات بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وأرسلت عائلة ساسكس الهدايا إلى كامبريدج والعكس صحيح".

وأضافت: "من المفارقات أن هذه الفترة، أن العالم الافتراضي جمع بين الشقيقين الملكيين الأمير ويليام والأمير هاري".