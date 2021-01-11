بومبيو: الإدارة الجديدة يمكن أن تبني على اتفاقيات إبراهام

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، يمكن أن تبني على اتفاقيات إبراهام التي بدأها الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا أن السياسة الخارجية معقدة، ولكن واشنطن لا يمكن أن تتراجع عن مبادئها.

وهاجم بومبيو، في كلمته مساء اليوم الاثنين، وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" بعد إغلاق حسابات ترامب على منصاتهما، مؤكدًا أن ممارسة الرقابة في وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس القيم الأمريكية.

ووقعت عدة دول عربية منها الإمارات والبحرين على اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل أطلق عليها اتفاقيات إبراهام، وذلك برعاية الرئيس ترامب، ثم تبعها السودان والمغرب.