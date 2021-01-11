"مسك الخيرية" تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي "على قيد النجاح"

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لتوثيق رحلة الإنجاز نحو تمكين الشباب في ظل تحديات "كورونا"

عرضت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" اليوم الاثنين، للمرة الأولى، فيلمها الوثائقي (على قيد النجاح)، الذي يوثِّق رحلة الإنجاز التي خاضتها المؤسسة العام الماضي في خضم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، عُرض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك - U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة "مسك الخيرية" المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديري برامج المؤسسة، وممثلين عن وزارتَي الصحة والتجارة، وعدد من قادة الرأي والمؤثرين.

وعلى هامش العرض الأول عقدت "مسك الخيرية" جلسة حوارية، شارك فيها منتج الفيلم عمر المقري، وعددٌ من مديري برامج "مسك الخيرية"، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم، وقصة نجاح "مسك الخيرية" في العام الماضي.

ويعرض فيلم (على قيد النجاح) التطور الزمني للإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المختصة بالسعودية العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ابتداء من تعليق الحضور إلى مقار العمل، وانتهاء بمرحلة الإغلاق، ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة، ويحافظ على نهج صناعة الأثر، وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.

ويوثق الفيلم كيف واصلت مؤسسة مسك الخيرية تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة، وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية، تفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية، مكنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم أمام الجمهور العام قريبًا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الإلكتروني misk.org.sa.