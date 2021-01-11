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أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن 4 ظواهر جوية خلال الـ6 أيام المقبلة

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مصراوي Masrawy

09:37 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (الثلاثاء إلى الأحد)، حيث نشهد عودة الأمطار وتراجع درجات الحرارة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الثلاثاء:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة أنه بداية من يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق لتسجل على القاهرة 20 درجة.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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