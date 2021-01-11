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البرلمان اليمني يشيد بإعلان واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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البرلمان اليمني يشيد بإعلان واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية البرلمان اليمني يشيد بإعلان واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

09:14 م الإثنين 11 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أشاد مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، بإعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها تصنيف ميليشيا ‏الحوثي جماعةً إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.
وأكد المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن العالم أدرك وتأكد له حقيقة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى ما تقوم به الميليشيات من تدمير لليمن، وما تشكله من خطر على السلم والأمن الدوليين والتي كان آخرها الجريمة الإرهابية التي نفذتها في مطار عدن الدولي.

ودعا مجلس النواب اليمني، الكونجرس الأمريكي بمكونيه الشيوخ والنواب إلى القيام بمسئوليته التاريخية بإصدار القرار الذي سيكون له مردود كبير على السلم والأمن الدوليين وسيدفع بهذه الميليشيات للجلوس على مائدة المشاورات واحترام الاتفاقيات والمعاهدات، كما ناشد برلمانات العالم لدعم هذه الخطوة ودفع حكومات بلدانها باتخاذ موقف تدين الميليشيات الحوثية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بشأن رغبتها في تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية"، مضيفا "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، وهم: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين".

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