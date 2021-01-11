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سفارة ألمانيا بالقاهرة: شكرًا لأم الدنيا على كرم ضيافة وزير خارجيتنا

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سفارة ألمانيا بالقاهرة: شكرًا لأم الدنيا على كرم ضيافة وزير خارجيتنا سفارة ألمانيا بالقاهرة: شكرًا لأم الدنيا على كرم ضيافة وزير خارجيتنا

مصراوي Masrawy

08:41 م الإثنين 11 يناير 2021

- (أ ش أ)

أعربت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن شكرها لكرم ضيافة مصر لوزير خارجيتها هايكو ماس، الذي بدأ زيارة للقاهرة مساء أمس الأحد لإجراء محادثات مع نظرائه المصري والفرنسي والأردني في إطار الاجتماع الوزاري الرباعي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت السفارة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غادر وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، القاهرة مساء اليوم الاثنين، بعد إجراء مباحثات مكثفة.. شكرًا جزيلاً لأم الدنيا مصر على كرم الضيافة".

وأضافت أن ماس أجرى في ختام زيارته للقاهرة مباحثات سياسية مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرة إلى أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات قوية وتضطلعان في الوقت الراهن بمسؤولية كبيرة واهتمام مشترك بالسلام والأمن في المنطقة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية كل من مصر وألمانيا والأردن وفرنسا بحثوا اليوم سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام عادل وشامل ودائم يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.

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