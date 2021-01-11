المكسيك تقترب من إبرام صفقة لشراء لقاح صيني

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مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إن بلاده على وشك إبرام صفقة لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبيز أوبرادور قوله إن المكسيك ستبدأ في تطعيم المسنين في أوائل فبراير وتسعى لاستكمال هذه العملية بحلول نهاية مارس أو أبريل على أبعد تقدير.

وكان الرئيس قد تعهد سابقا بتطعيم كل من يزيد عمره عن 60 عامًا بحلول نهاية مارس.

وأوضح الرئيس أن الحكومة قررت تغيير بروتوكول كوفيد-19 بعد إصابة المتحدث باسم الرئيس خيسوس راميريز بالفيروس.

وأشار إلى أنه يرغب في استمرار السفر في جميع أنحاء البلاد لكنه سينتظر سماع ما تقوله السلطات الصحية حول هذه المسألة.

ودعا لوبيز أوبرادور السكان إلى تلقى اللقاحات وعدم الاستماع إلى الشائعات.

في غضون ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى 53ر1 مليون إصابة حتى الساعة 0730 صباحًا بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 133706 وفيات بينما تعافى 15ر1 مليون شخص من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو 45 أسبوعًا على ظهور الحالة الأولى في المكسيك.