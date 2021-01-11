رئيس التليفزيون: إحالة مخرج مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا للتحقيق .. والمخرج يعقّب

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، إنها قررت إحالة المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، مخرج مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز المصري، إلى التحقيق، بسبب واقعة حدثت في نهاية المباراة.

وأضافت نائلة في تصريحات لمصراوي، أن الواقعة تمثلت في وضع المخرج إبراهيم مبارك حرف (الألف) اختصار لكلمة أستاذ قبل اسمه في عبارة نقلها لكم، وهي الواقعة التي تعد الأولى من نوعها ولم نعتد على حدوثها، فلا يجب أن يقوم المخرج بإعطاء صفة الأستاذية لنفسه، ما لم يكن يحمل صفة أكاديمية كالدكتوراه مثلاً.

وأوضحت رئيس التليفزيون، أنه تم إحالة الواقعة بأكملها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، التي ستتولى التحقيق ومعرفة كافة ملابسات الواقعة ومن ثم إصدار قرارها بشأنها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي لضبط نظام العمل بالمباريات والذي تم وضعه بإشراف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومتابعة رئيس التليفزيون وإدارة البرامج الرياضية، للخروج ببطولة الدوري المصري بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه، قال إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، مخرج المباراة: فوجئت بالواقعة على الشاشة، خاصة وأن الاسم الذي يظهر في استرابة نهاية المباراة يضعه المهندس، ولكن ليس من خلالي كمخرج للمباراة، والمهندس أراد كنوع من الحق الأدبي إضافة صفة أستاذ لاسمي، ولكنني لم أطلب ذلك مطلقًا بل فوجئت بها على الشاشة، وهو أمر غير معتاد تمامًا في المباريات".

وأضاف مبارك لمصراوي: "رئيس التليفزيون نائلة فاروق تسير بمنهج العدالة وتصحيح الأخطاء وإذا كان هناك خطأ يتم معالجته وتصحيحه، كما أنها تضع خطوط عامة حتى يسير عليها الكل"، مضيفًا بأن الجميع يعمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي والذي تخالفه تلك الواقعة التي لم نعتد عليها في مبارياتنا.

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أقيمت الجمعة الماضية على ستاد السويس في إطار بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، وبعد انتهاء المباراة أظهرت الشاشة اسم مخرج المباراة والوحدة التاسعة وشهدت ظهور اسم المخرج أ/ إبراهيم مبارك، ما استدعى إحالة الواقعة للتحقيق.​