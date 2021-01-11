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"نورا" تطلب الخلع: "جوزي بياخد مني فلوس عشان يقعد مع بنته وانا في الشغل"

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"نورا" تطلب الخلع: "جوزي بياخد مني فلوس عشان يقعد مع بنته وانا في الشغل" "نورا" تطلب الخلع: "جوزي بياخد مني فلوس عشان يقعد مع بنته وانا في الشغل"

مصراوي Masrawy

08:00 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "نورا. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي يحصل مني على ثمن جلوسه مع طفلته أثناء وجودي في العمل".

تروي "نورا" 30 سنة، مدرسة: تزوجت منذ 4 سنوات من "خالد. ع" 34 سنة، مهندس ديكور، ورزقنا الله بطفلة عمرها 3 سنوات، فزوجي متيسر ماديًا وراتبه كبير إلا أنه بخيل جدًا، ويقوم باستغلال عملي في الحصول على جزء من راتبي.

تضيف نورا: عندما حدث حمل بعد الزواج قررت ترك العمل، لأن مهنتي مجهدة، لكن زوجي رفض، وقال إنه يحتاج لراتبي للمشاركة في مصاريف المنزل، ثم بعد ذلك أصبح يعتمد على راتبي في تلبية احتياجات المنزل، ويوم الولادة طلب من والدي أن يتحمل مصاريف المستشفى، وقال له "أنت هتبقى جد ببلاش".

استكملت الزوجة: عندما أطلب من زوجي شراء لبن و"بامبرز" للطفلة، يطلب من والدتي أن تحضرهم، ويقول لها "مفيش أغلى من حفيدتك" وعندما أعطي زوجي نقودًا كي يشتري طلبات المنزل، يقول لي "هاخد كام تمن خروجي من البيت".

تابعت نورا: طبيعة شغل زوجي في المساء وبعد انتهاء إجازة الولادة وعودتي إلى العمل طلبت من زوجي أن أترك معه المولودة لكنه رفض، فعرضت علىّ والدتي بأن أدخل الطفلة الحضانة وتدفع هي مصاريفها، وعندما علم زوجي بذلك طلب أن يجلس مع الطفلة مقابل أن يحصل هو على مصاريف الحضانة، فوافقت ولكنه أخذ الفلوس وترك الطفلة لدى الجيران وخرج.

تختم: بعدما فاض بي الكيل طلبت منه الطلاق، فرفض مباشرة، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 3017 لسنة 2020، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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