أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أداؤها يتطور إيجابيًّا.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بجهود "الداخلية" ويشكر إدارات المرور

Print
أداؤها يتطور إيجابيًّا.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بجهود "الداخلية" ويشكر إدارات المرور أداؤها يتطور إيجابيًّا.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بجهود "الداخلية" ويشكر إدارات المرور

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 11 يناير 2021

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بأداء إدارات المرور في تأمين جميع السيارات على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومختلف الطرق السريعة والزراعية، وجهود الإغاثة المستمرة خلال فترات الشبورة الصباحية في هذه الفترة من العام.

وأشاد الجندي أيضًا باللفتة الطيبة والمصورة في فيديوهات المواطنين المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق تلك الجهود، والتي أوضحت سيارات المرور التي كانت تقود عشرات السيارات على طول طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وبسرعة منخفضة نحو 40 كم في الساعة من أجل إرشاد السيارات ومنع السرعات الزائدة التي تؤدي إلى الحوادث في ظل الشبورة الكثيفة التي تشهدها محافظات حاليًّا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال بيان له اليوم الأحد، أن مثل هذا التصرف الإيجابي منع إزهاق أرواح المواطنين نتيجة الحوادث الكثيرة التي تقع في فترات الضباب الكثيف المنتشر، واصفًا هذا التعامل بالراقي والإيجابي من جانب وزارة الداخلية، والتي أصبحت أكثر تطورًا وفكرًا في أداء واجبها؛ نظرًا لما تتمتع به من منظومة قوية تعمل على تطوير أدائها بشكل مستمر.

وأشار المهندس حازم الجندي إلى التطور الكبير في أداء وخدمات وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة؛ بما يضاهي أداء أفضل دول العالم، والتي تحرص على حياة المواطنين في المقام الأول وتضعها فوق كل اعتبار آخر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مختلف المحاور المرورية متوازية ومتكاملة مع جهود تطوير كل شبكات الطرق في مصر، فضلًا عن تخصيص أرقام للطوارئ لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وتخصيص أرقام دائمة للإغاثة، والتعامل معها أولًا بأول.

وطالب الجندي قائدي السيارات بتوخي الحذر والحيطة في ظل انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق؛ خصوصًا القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر تجنبًا للتعرض إلى الحوادث وحفاظًا على أرواحهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية