5  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في حائل ومكة المكرمة والباحة وعسير والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أن المنطقة تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

وتشهد مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الباحة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.