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​"الوطنية للصحافة" توجّه بإعادة طبع "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" لمحمود عوض

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​"الوطنية للصحافة" توجّه بإعادة طبع "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" لمحمود عوض ​"الوطنية للصحافة" توجّه بإعادة طبع "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" لمحمود عوض

مصراوي Masrawy

08:57 م الأحد 10 يناير 2021

(مصراوي):

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الحد، بحضور الدكتور فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، طه عوض شقيق الكاتب الراحل محمود عوض، والكاتب الصحفي خيري حسن.

وقدمت الهيئة الوطنية تقديرها باسم الراحل محمود عوض وكل رموز الصحافة المصرية، وقال الشوربجي إن محمود عوض اسم كبير إضافة- ومازال- للصحافة والثقافة المصرية والعربية.

ووجّه رئيس الهيئة مؤسسة دار المعارف بإعادة طبعة كل أعمال محمود عوض التي نفذ توزيعها خاصة كتابه المتميز "عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد" والأعمال الأخرى له.

كما هاتف "الشوربجي" الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم- مؤسسة محمود عوض التي أعطاها عمره وفكره- ليتم على وجه السرعة نشر كتابه الجديد (الذي رفض في دار المعارف) ووجّه بضرورة إعادة كل أعمال محمود عوض وغيره من أستاتذة الصحافة المصرية الذين أضافوا للصحافة والثقافة المصرية عبر تاريخها.

وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن الهيئة تقوم حاليًا بدعم كل ما من شأنه دعم الصحافة والثقافة المصرية لإيماننا بدورها الأصيل فى زيادة الوعي لأنها رافد من روافد قوتها الناعمة.

ثم توجّه طه عوض وخيري حسن إلى مكتب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الكاتب الصحفي أحمد جلال الذي رحب بنشر الكتاب على وجه السرعة، وإعادة طبع كتاب "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" وكل عناوين محمود عوض التي صدرت عن دار أخبار اليوم.

وأكدت أحمد جلال على عزم دار أخبار اليوم إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الراحل ابن المؤسسة الذي أعطها فكره وعمره وأضاف لها مع كبار كتابها الراحلين والحاليين.

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