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وزيرة الصحة تعزي أسرة "حمدي الطباخ": مصدر للفخر والتضحية

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وزيرة الصحة تعزي أسرة "حمدي الطباخ": مصدر للفخر والتضحية وزيرة الصحة تعزي أسرة "حمدي الطباخ": مصدر للفخر والتضحية

مصراوي Masrawy

03:32 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، والذي وافته المنية مساء أمس السبت، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأعلنت الوزيرة -في بيان اليوم- إطلاق اسم الدكتور حمدي الطباخ على مستشفى أبو حمص العام بمحافظة البحيرة مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه ولجهوده المبذولة خلال مسيرته المهنية، فضلاً عن جهوده المضنية منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتفانيه في العمل أثناء مواجهة جائحة المستجد وإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية.

وأكدت الوزيرة تقديم كافة سبل الدعم لأسرة الفقيد، مؤكدة لهم أن الدولة لن تنسى دوره البطولي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه طوال فترة عمله، قائلة: "جميع الكلمات تعجز عن وصف ما قدمه الفقيد في هذه الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا المستجد".

وأكدت الوزيرة لأبناء الدكتور حمدي الطباخ عن فخرها بالعمل مع والدهم والذي حرص على إنقاذ أرواح المرضى من خلال إدارته الحكيمة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، حيث إنه أنه أصبح مصدرًا للفخر والاعتزاز بحب العمل والتضحية لأجل الوطن.

وأعربت الوزيرة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن نحتسبه عند الله من الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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