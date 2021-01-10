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أرمينيا: من غير المخطط توقيع اتفاقيات بشأن قره باغ في لقاء موسكو

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أرمينيا: من غير المخطط توقيع اتفاقيات بشأن قره باغ في لقاء موسكو أرمينيا: من غير المخطط توقيع اتفاقيات بشأن قره باغ في لقاء موسكو

مصراوي Masrawy

02:51 م الأحد 10 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلنت السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ماني جيفورجيان، أنه لا توجد خطط لتوقيع أي وثائق بخصوص قره باغ أو المسائل الحدودية خلال لقاء موسكو غدا الاثنين مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني فلاديمير بوتين وحيدر علييف.

وكتبت جيفورجيان - على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الأحد: "من غير المقرر توقيع أي وثائق تخص تسوية النزاع في قره باغ أو المسائل الحدودية خلال لقاء الغد في موسكو".

وأضافت: "يمكن توقيع بيان مشترك عقب اللقاء في موسكو في حال تم التوصل إلى اتفاقيات حول مسائل أجندة المباحثات، وهي تتعلق ببحث الشؤون الاقتصادية وتبادل الأسرى ومسألة المفقودين".

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