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نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل ""

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نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل ""
اعتبروا أن المساءلة ستمس بجهود توحيد البلاد

نواب جمهوريون يناشدون

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأحد، أن نواباً جمهوريين، أيّدوا تثبيت فوز جو بايدن في أصوات المجمّع الانتخابي، طالبوا "بايدن" بإقناع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتراجع عن محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد .

وأشارت الوكالة إلى أن النواب الجمهوريين بقيادة النائب كين باك، اعتبروا أن مساءلة "ترامب" ستؤجّج مؤيّديه مجدداً، وتمسّ جهود "بايدن" لتوحيد البلاد، وفقاً لقناة "الشرق".

وبينت "بلومبرج" أن النواب الجمهوريين قالوا في رسالة وجّهوها إلى "بايدن" أمس: "بروح تضميد الجروح والإخلاص لدستورنا، نطلب منك رسمياً أن تطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بوقف جهودها لعزل الرئيس دونالد ترامب، للمرة الثانية".جو بايدن دونالد ترامب المجمّع الانتخابي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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