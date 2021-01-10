أمين "الأطباء": هجرة الأطباء لم تُحدث أزمة خلال جائحة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن هجرة الأطباء للخارج لم يؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك في لقاء عقده "عبدالحي" مع عدد من الصحفيين، اليوم الأحد؛ لمناقشة آخر القضايا المتعلقة بنقابة الأطباء والتعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف عبدالحي أن: "السفر لم يؤثر على تقديم الخدمات في جائحة ولم تحدث أزمة حتى الآن".

وأوضح أن ملف هجرة الأطباء للخارج من أهم الملفات على الإطلاق وننتوي فتحه مع أطباء لجنة الصحة بالبرلمان ومجلس الشيوخ.

وشدد على أن أسباب هجرة الأطباء تتمثل في ضعف الأجور وصعوبة توافر فرص الدراسات العليا، والاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية بالمستشفيات.