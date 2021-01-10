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بسبب خلافات أسرية.. الشرطة تنقذ ربة منزل حاولت الانتحار في المنوفية

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بسبب خلافات أسرية.. الشرطة تنقذ ربة منزل حاولت الانتحار في المنوفية بسبب خلافات أسرية.. الشرطة تنقذ ربة منزل حاولت الانتحار في المنوفية

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من إنقاذ ربة منزل عقب محاولتها الانتحار غرقاً بالمنوفية.

البداية أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالمرور؛ لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ سقوط إحدى السيدات من أعلى كوبرى المشاة بالمجرى المائي لبحر شبين.

وعلى الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوها وتمكنت من إنقاذها وانتشالها قبل غرقها وبالفحص تبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز). وبسؤالها قررت بمحاولة الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات أسرية.

وقد لاقى سرعة إنقاذ المواطنة استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.

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