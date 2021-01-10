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بعد الراحة.. رالي داكار يستأنف رحلته في مرحلة ماراثونية تَلَقِّي المساعدة فيها ممنوع

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بعد الراحة.. رالي داكار يستأنف رحلته في مرحلة ماراثونية تَلَقِّي المساعدة فيها ممنوع بعد الراحة.. رالي داكار يستأنف رحلته في مرحلة ماراثونية تَلَقِّي المساعدة فيها ممنوع
مقاطع صخرية ومسارات متعرجة.. القيادة لن تكون بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء فقط

بعد الراحة.. رالي داكار يستأنف رحلته في مرحلة ماراثونية تَلَقِّي المساعدة فيها ممنوع

استؤنفت اليوم رحلةُ رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا؛ وذلك بعد أن كان يوم أمس يومًا للراحة للمتسابقين وأفراد الفِرَق وسيكون طول المرحلة الخاصة 453 كيلومتر منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المتواصلة.

ويحفل اليوم بمقاطع صخرية ومسارات متعرجة؛ حيث أكد موقع الرالي أن السياقة لن تكون بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب، بل وتفادي الأعطال أيضًا؛ حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المساعدة من فِرَق المساعدة، وسيتعين على الدراجين والسائقين والملاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلت- بمفردهم.

وكان الدراجون: خوان باريدا، وروس برانش، ودانيال ساندرز، أول المنطلقين في المرحلة الخاصة السابعة مع دراجات "هوندا" و"ياماها" و"كاي تي إم".

ووفق الأخبار الحية للسباق فقد سجل الدراج توبي برايس أفضل توقيت عند نقطة المرور الأولى؛ حيث يتقدم بـ28 ثانية على دانيال ساندرز و31 ثانية على زافييه دي سولتريه، وخسر خوان باريدا دقيقة واحدة تقريبًا؛ في حين لم يصل كيفن بنافيدس لنقطة المرور الأولى.رالي داكار 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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