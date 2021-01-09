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حي وسط الإسكندرية يكشف سبب إغلاق "كبدة الفلاح".. وإدارة المطعم: "هنفتح تاني"

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حي وسط الإسكندرية يكشف سبب إغلاق "كبدة الفلاح".. وإدارة المطعم: "هنفتح تاني" حي وسط الإسكندرية يكشف سبب إغلاق "كبدة الفلاح".. وإدارة المطعم: "هنفتح تاني"

مصراوي Masrawy

11:29 م السبت 09 يناير 2021

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب صدور قرار بتشميع مطعم "كبدة الفلاح" الشهير بالإسكندرية، وأرجع البعض القرار لوجود مخالفات صحية، وهو ما نفته إدارة المحل، مؤكدة أن الإغلاق جاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة .

وبحسب حي وسط الإسكندرية، فإنه جرى إغلاق المطعم ضمن 9 منشآت في حملة لرصد المحال غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن القرار يعد إغلاقًا إداريًا لمدة لا تتجاوز الأسبوع على أن يعود لاستئناف العمل خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا للحملة التي شارك بها اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، أظهر فحص المطعم وجود زحام بشكل أكبر من المسموح مع عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، بما يخالف الإجراءات الاحترازية، فيما نفت إدارة الحي أن يكون سبب الإغلاق وجود أغذية غير مطابقة للمواصفات.

وأكد اللواء علاء يوسف خلال الحملة ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشأة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية.

فيما أكدت إدارة المطعم، أن الإغلاق يأتي بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحة أن ما جرى تداوله عن وجود منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات شائعة وأمر غير صحيح.

ووفقًا لإدارة المطعم فإنه جرى تسديد غرامة تجاوزت 4 آلاف جنيه بعد تسجيل المخالفة للإجراءات الاحترازية، ومن المقرر استئناف العمل خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مدة الغلق الإداري.

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