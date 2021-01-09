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الجيش المغربي يدمر سيارة مدنية موريتانية قرب حدود الصحراء الغربية

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الجيش المغربي يدمر سيارة مدنية موريتانية قرب حدود الصحراء الغربية الجيش المغربي يدمر سيارة مدنية موريتانية قرب حدود الصحراء الغربية

مصراوي Masrawy

10:57 م السبت 09 يناير 2021

نواكشوط - (د ب أ)

دمر الجيش المغربي، سيارة مدنية موريتانية داخل الأراضي الموريتانية، بعد استهدافها بنيران أطلقها جنود مغاربة اليوم السبت، في منطقة قريبة من الحدود مع الصحراء الغربية.

وأفادت مصادر موريتانية مطلعة، أن نيران الجيش المغربي التهمت السيارة التي كانت تحمل منقبين عن الذهب شمال موريتانيا، وتمكنوا من إخلاء السيارة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع حين اقتربت سيارة المنقبين من الحاجز الرملي الذي يقيمه المغرب حول أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرته.

وهذا هو الحادث الثالث من نوعه منذ أن تحرك الجيش المغربي وسيطر على معبر "الكركرات" الحدودي بحيث أصبح يترصد المقاتلين الصحراويين الذين أعلنوا التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأطلق الجيش المغربي منذ أيام النار على دورية للجيش الموريتاني كما أطلق النار على منقبين عن الذهب السطحي دون وقوع إصابات.

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