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مصراوي Masrawy

وكالات

أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصًا.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.

وكانت السلطات الإتدونيسية، رجحت تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخصًا في بحر جاوة إثر فقدان الاتصال بها دقائق بعد إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي السبت.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل اديتا ايراواتي لفرانس برس "فقدان الاتصال" بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بينما كانت تقوم برحلة داخلية "من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء س ج واي 182".