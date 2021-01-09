الكويت: استقبال دفعات جديدة من لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

الكويت - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، استقبال الدفعات الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف الشيخ باسل الصباح - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت - أن هذه الدفعات ستكون متتابعة خلال الأشهر القادمة، حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين.

تجدر الإشارة إلى أن الشحنة الأولى من لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا، قد وصلت إلى مطار الكويت في 23 ديسمبر الماضي؛ حيث أطلقت الكويت في 24 ديسمبر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مركز الكويت للتطعيم بالقاعة رقم 5 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.