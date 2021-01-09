متحدث "الري": الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع منتصف 2022

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مصراوي Masrawy



(أ ش أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع بدأت في عام 2020، ومن المقرر أن تنتهي منتصف 2022، مشيرًا إلى أن المستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال غانم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه من المفترض أن ننتهي من المرحلة الأولى من تأهيل الترع بعد عامين لنبدأ في المرحلة الثانية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل حوالي 700 كيلو متر من 4 آلاف كيلو متر يتم العمل فيهم حاليًا.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أن هناك شقين في المنظومة المائية، هما الترع والأرض الزراعية، لافتًا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والإسهام في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.