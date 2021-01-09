وفاة 3 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ289 شهيدًا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، وفاة 3 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك العدد إلى 289 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الدكتور أسامة عبدالله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الدكتور محسن محمد عجوة، مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الإسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

ونعت النقابة الدكتور أسامة ربيع، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، والذي توفي نتيجة الإصابة بكورونا.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.