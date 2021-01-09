"الهجرة" تتابع موقف الصيادين المصريين المحتجزين بميناء صفاقس التونسي

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها اليوم السبت، إنها تلقت استغاثات من أهالي عدد ٦١ من الصيادين المصريين، من منطقة برج مغيزل بمطوبس، محافظة كفر الشيخ، وأنهم محتجزون بميناء صفاقس التونسي منذ نحو 3 أسابيع.

وقامت وزارة الهجرة على الفور بالتواصل والتأكد من سلامة الصيادين المحتجزين، مؤكدة أن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنةً أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم الجنسية المصرية، إيذاناً بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.

وطالبت وزارة الهجرة الصيادين المصريين بضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى، لافتةً إلى أن هناك حلولًا تعمل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية على اتخاذها؛ لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية؛ وهو ما تشرع بالفعل الدولة في اتخاذه، انطلاقًا من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.