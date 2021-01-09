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الداخلية: ضبط 16 قضية تهريب وتحرير ربع مليون مخالفة مرور في7 أيام

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الداخلية: ضبط 16 قضية تهريب وتحرير ربع مليون مخالفة مرور في7 أيام الداخلية: ضبط 16 قضية تهريب وتحرير ربع مليون مخالفة مرور في7 أيام

مصراوي Masrawy

04:43 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية العديد من الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 243358 مخالفة متنوعة، أبرزها 39102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و353 قيادة تحت تأثير مخدر، و6814 موقف عشوائي.

وفي قطاع أمن الموانئ والمنافذ بوزارة الداخلية، تم ضبط 16 قضية تهريب "بضائع-مستحضرات تجميل"، و33 قضية متنوعة من أبرزها "دخول الدائرة الجمركية- نصب".

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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