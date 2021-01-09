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حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

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مصراوي Masrawy

04:29 م السبت 09 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

حصل مطار شرم الشيخ الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي " ACI "، وذلك ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات " AHA " .

وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي لحصول المطار على شهادة الاعتماد في بيان له اليوم السبت.

وقال وزير الطيران في البيان " إن هذا الإنجاز الجديد جاء ليعكس مدى تفانى واخلاص والجهود الدؤوبة للعاملين داخل قطاع الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة ".

وأوضح وزير الطيران، أن هذه الشهادة تعد بمثابة ثقة كبرى، واطمئنان بجدية التزام المطارات المصرية بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحه، وتساهم في دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى .

وأضاف أن حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد جاء بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التي جرى تطبيقها داخل المطار، من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف مواقع العمل، وتوفير مناخ آمن للسفر.

وقال إن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية في هذا الشأن، من أجل استكمال استئناف حركة السفر وحماية المسافرين والعاملين، من خلال تعزيز التدابير الصحية والوقائية، التي تأتى ضمن أولويات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة .

وكان المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا قد أعلن عن قائمة المطارات ال21 المعتمدة صحيًا في قارة أفريقيا، وجاء مطار شرم الشيخ الدولي ضمن أوائل تلك المطارات في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.

و يوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery، وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.

شهادة اعتماد مطار شرم الشيخ الدولي

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