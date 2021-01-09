مدينة الأثاث بدمياط تشارك في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، لبحث آليات الاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

كما أشادت بدور الهيئة العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعربت عن تطلع محافظة دمياط لاشتراك مدينة الأثاث في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد "التراس" على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة،

وأشار إلى أنه يجرى بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع.

وشدد على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم، ومراعاة الذوق العالي في التصميمات، والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.