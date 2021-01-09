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اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمحلة.. وجهود أمنية لكشف اللغز

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اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمحلة.. وجهود أمنية لكشف اللغز اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمحلة.. وجهود أمنية لكشف اللغز

مصراوي Masrawy

04:26 م السبت 09 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

شهدت منطقة السكة الوسطي اختفاء فتاتين في منتصف العقد الثاني من عمرهما عن منزلي أسرتهما في ظروف غامضة منذ أسبوع، وتكثف الأجهزه الأمنية من جهودهما للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العقيد هشام نوارة مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 31 إداري قسم ثالث المحلة لسنه 2021، حول اختفاء فتاتين وهما "بسملة.ت" و"ندى.ت" عمرهما 14 عامًا، حال خروجهما من منزلهما يوم الأحد الماضي.

وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة، وتم نشر أوصاف الفتاتين وفحص علاقاتهما مع الجيران وزميلاتهما للاستدلال وتحديد مكان تواجدهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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