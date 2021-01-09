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اقتحام الكونجرس: القضاء الأمريكي يكشف عن "ترسانة أسلحة" قرب الكابيتول

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اقتحام الكونجرس: القضاء الأمريكي يكشف عن "ترسانة أسلحة" قرب الكابيتول اقتحام الكونجرس: القضاء الأمريكي يكشف عن "ترسانة أسلحة" قرب الكابيتول

مصراوي Masrawy

04:43 م السبت 09 يناير 2021

وكالات:

قال الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة إن رجلًا من ولاية ألاباما، أوقَف طيلة ساعات سيارة معبَّأة بـ 11 قنبلة تقليدية الصنع وبندقية ومسدس على مقربة من الكونجرس قبل الانتباه له.

وأضافت الهيئة القضائية ذاتها أن عناصر الأمن عثروا على رجل آخر بمحاذاة الكونجرس بواشنطن، بحوزته بندقية ومئات الخراطيش، مُعربًا عن نيته قتل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية والخصمة الشرسة للرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد .

وساق الادعاء العام الفيدرالي مثل هذه العينات، التي كشف عنها للإعلام الأمريكي، من ضمن وقائع أخرى عديدة بحسبه، لتأكيد أن تسخير عناصر مسلحة لدعم عملية اقتحام مقر الكونجرس من طرف الموالين لدونالد ترامب حقيقة وليست مجرد أقاويل.

وأكدت هذه الهيئة القضائية أنها ستكشف المزيد كلما تقدمت التحقيقات المعمقة والواسعة النطاق في قضية اقتحام مقر الكونغرس من طرف المئات من أنصار دونالد ترامب قبل أيام، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيهها اتهامات لـ 13 شخصا على ارتباط بأحداث اقتحام الكونجرس، من بينهم مُشرِّع من فرجينيا الغربية، وآخر اقتحم مكتب نانسي بيلوسي وجلس في مكتبها ملتقطا صورا لنفسه.

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