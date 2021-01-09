كورونا في 5 دول.. 1038 وفاة بالمكسيك و962 ضحية بالبرازيل و56 حالة بتونس

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كوريا الجنوبية تسجل 641 إصابة جديدة و1543 بالمغرب

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 52035 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) و962 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و13708 حالات، والوفيات إلى 201460، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 ألفًا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في البلاد حتى الآن مليونًا و507 آلاف و931 إصابة.

وأعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و69 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67,999 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 حالة وفاة إضافية جراء كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 1,100 حالة وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 154 ألفًا و903 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و108 حالات.

المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية الجمعة 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 1597 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450221 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس.

كما سجلت 40 وفاة جديدة ارتفاعًا من 27 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7685 حالة.

وقالت الحكومة المغربية إنها أقرت اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" مع جامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.