مواطنون ومقيمون: ما تقدمه مراكز تلقي اللقاحات محل فخر واعتزاز

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رفعوا الشكر للقيادة عقب تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالرياض

نوه عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مؤكدين أن توفير لقاحات كورونا والحرص أن يتلقاها الجميع دون تمييز هو محل تقدير وغير مستغرب على القيادة الرشيدة التي تبذل وتقدم بسخاء.

جاء ذلك في حديث لهم تم توثيقه بالفيديو عقب تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمقر مركز تلقي اللقاحات بأرض المعارض بالرياض ضمن الخطة الوطنية لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

فمن جانبه قدم المواطن " محمد بن إبراهيم السميح " الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة على جهودها في توفير اللقاحات والحرص على سلامة المواطن والمقيم، مبيناً أن المملكة تبذل الغالي والنفيس كي يعيش الجميع بسلامة وصحة وعافية.

بدوره، أثنى المقيم السوداني محمد عمر بالجهود التي بذلتها المملكة وتوفير اللقاحات للجميع دون تمييز، معبراً عن اعتزازه بما تقدمه المملكة للأشقاء المتواجدين على أرضها بقوله كثر الله خيركم وأدام على بلادكم عزها ورقيها.

فيما أكد المواطن عبدالله الضويحي أن مركز تلقي اللقاحات منظم ويقوم بدور مميز في خدمة كل من يطلب اللقاح بدقة متناهية، مقدماً الشكر لوزارة الصحة على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع والإرشادات التي تبعث في النفوس الاطمئنان والراحة. لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد